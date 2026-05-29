A Gaza, des enfants livrés aux rats et aux eaux usées

Les témoignages rapportés par l’UNICEF décrivent les conditions de vie extrêmement dégradées des enfants à Gaza. Une mère, Hind, raconte que sa fille de quatre ans, Masa, mordue par un rat, ne dort plus, tandis que les familles vivent dans des immeubles où les eaux usées s’infiltrent et les rongeurs circulent librement.



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