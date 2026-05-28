Ebola : le Chef de l’OMS se rend en RD Congo alors que le nombre de cas est en hausse

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se rend ce jeudi en République démocratique du Congo (RDC) où sévit une épidémie de maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo, contre lequel il n’existe aujourd’hui ni vaccin ni traitement spécifique.

Lire l'article complet © Nations Unies - jeudi 28 mai 2026