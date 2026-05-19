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Ebola en RDC et Ouganda : le chef de l’OMS se dit « profondément préoccupé par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est dit ce mardi « profondément préoccupé par l’ampleur et la rapidité » de l’épidémie du virus Ebola qui frappe la République démocratique du Congo (RDC) et l’Ouganda. 


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© Nations Unies -
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