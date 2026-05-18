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Salvador : Une avocate défenseure des droits demeure en prison, un an après son arrestation

par Human Rights Watch
Click to expand Image L’avocate salvadorienne Ruth Eleonora López. © El Diario de Hoy (Washington) – L’éminente avocate salvadorienne Ruth López, spécialisée dans la lutte contre la corruption, est toujours en détention provisoire et son dossier judiciaire demeure sous scellés un an après son arrestation, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Les autorités salvadoriennes devraient garantir à Ruth López un procès rapide, public et équitable, lever le secret de l’instruction concernant son dossier judiciaire et lui permettre d’avoir des contacts réguliers avec sa famille et…


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© Human Rights Watch -
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