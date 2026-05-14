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Rosalind Franklin, la « dark lady » de la structure de l’ADN ou comment on exclut les femmes des sciences

par Clotilde Policar, Professeure, directrice des études sciences à l'ENS, École normale supérieure (ENS) – PSL
Rosalind Franklin, la « dark lady » de l’ADN, mourrait le 16 avril 1958 d’un cancer de l’ovaire. Cristallographe avertie, spécialiste d’analyses de structure moléculaire, elle commence sa carrière indépendante (après sa thèse) à Paris au CNRS. Que nous apprend son histoire sur l’exclusion des femmes des carrières scientifiques ?

Dans les années 1950, une véritable course scientifique pour la découverte de la structure de l’ADN est lancée. Elle implique principalement trois équipes, celle de Linus Pauling à Caltech (États-Unis), et deux au Royaume-Uni : celle de…La Conversation


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