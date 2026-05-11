Hantavirus : évacuation des passagers du MV Hondius, l'OMS salue la solidarité de l’Espagne

Les passagers et membres d’équipage du navire de croisière MV Hondius ont commencé à débarquer dimanche à Tenerife dans le cadre d’une opération sanitaire internationale étroitement coordonnée par les autorités espagnoles et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui cherchent à rassurer la population en affirmant que cette flambée « n’est pas un autre COVID ».



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