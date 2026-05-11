Comment une découverte enrichit notre compréhension des origines du fer au Sénégal et en Afrique de l'Ouest

par Anne Mayor, Maître d'enseignement et de recherche en archéologie et anthropologie, Université de Genève

Ladji Dianifaba, Maître de conférence en archéologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Mélissa Morel, Chercheure en métallurgie et en archéologie, University of Cambridge