Comment une découverte enrichit notre compréhension des origines du fer au Sénégal et en Afrique de l'Ouest
par Anne Mayor, Maître d'enseignement et de recherche en archéologie et anthropologie, Université de Genève
Ladji Dianifaba, Maître de conférence en archéologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Mélissa Morel, Chercheure en métallurgie et en archéologie, University of Cambridge
Comment fabriquait-on du fer il y a 2000 ans au Sénégal ? Une étude sur le site archéologique de Didé West 1, dans la vallée de la Falémé, à l'est du pays, permet de reconstituer une technique ancienne de production de fer. Celle-ci a été transmise de génération en génération pendant huit siècles pour répondre à des besoins locaux. Les auteurs de l'étude, Anne Mayor, Mélissa Morel et Ladji Dianifaba, spécialistes de l'archéologie africaine, expliquent, dans cet entretien avec The Conversation Africa,…
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- lundi 11 mai 2026