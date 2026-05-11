La révolution silencieuse du travail en mode projet
par Christophe Midler, Directeur de recherche CNRS émérite, École polytechnique
Florence Charue-Duboc, Directeur de recherche au CNRS au PREG-CRG Professeur chargée de cours, École polytechnique
Sihem BenMahmoud-Jouini, Associate Professor, HEC Paris Business School
Sylvain Lenfle, Professeur en management de l’innovation, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
En quelques décennies, la « projectification » de la société s’est déployée dans tous les domaines de l’action collective, des entreprises aux administrations.
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- lundi 11 mai 2026