Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La révolution silencieuse du travail en mode projet

par Christophe Midler, Directeur de recherche CNRS émérite, École polytechnique
Florence Charue-Duboc, Directeur de recherche au CNRS au PREG-CRG Professeur chargée de cours, École polytechnique
Sihem BenMahmoud-Jouini, Associate Professor, HEC Paris Business School
Sylvain Lenfle, Professeur en management de l’innovation, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
En quelques décennies, la « projectification » de la société s’est déployée dans tous les domaines de l’action collective, des entreprises aux administrations.La Conversation


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