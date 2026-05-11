Crise du logement : Québec solidaire mettra fin à l’impunité des propriétaires abusifs multirécidivistes

Montréal, le 10 mai 2026 – Lors de son Congrès de plateforme, Québec solidaire a annoncé son plan pour renforcer les sanctions contre les propriétaires abusifs multirécidivistes. Pour les cas les plus graves et répétés, les mesures pourraient aller de la majoration des amendes jusqu’à l’expropriation de l’immeuble concerné.

« À chaque crise, il y a des gens qui profitent et d’autres qui en paient le prix. La crise du logement ne fait pas exception. On ne compte plus les témoignages de locataires qui vivent dans des conditions indignes, dans des immeubles délabrés ou qui se font couper le chauffage en hiver, simplement parce que leur propriétaire peut se permettre de payer des amendes ridicules. Avec cette annonce, nous envoyons un signal clair : l’impunité, c’est fini. Si vous maltraitez vos locataires de façon répétée, on va sévir », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Il est temps de siffler la fin de la récréation. Quand un propriétaire met en danger la santé ou la sécurité de ses locataires de façon répétée, il doit recevoir plus qu’une simple tape sur la main. Avec cette annonce, nous annonçons la couleur : non seulement les amendes seront beaucoup plus fortes, mais en bout de ligne, si des mauvais propriétaires récidivent en série, une procédure d’expropriation sera désormais possible. Si une personne ou une entreprise refuse de se conformer au droit, il est logique qu’elle perde elle-aussi son droit sur le bien concerné », a ajouté Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière d’Habitation.

La proposition solidaire propose d’agir à trois niveaux pour prévenir et réprimer les abus :

Faire appliquer avec assiduité les lois et les amendes existantes, notamment en se coordonnant avec le TAL et les inspecteurs municipaux ;

Augmenter les amendes existantes de 10 000$ à chaque infraction répétée, jusqu’à un maximum de 100 000$ pour une personne physique et 200 000$ pour une personne morale ;

Octroyer au gouvernement du Québec et aux municipalités un pouvoir d’expropriation des immeubles détenus par des propriétaires multirécidivistes.

« On entend trop d’histoires qui nous brisent le cœur, des locataires démunis face au pouvoir de l’argent, qui vivent dans des conditions déplorables à cause de la cupidité de quelques-uns. En mettant des vraies amendes, en osant parler d’expropriation, on propose une solution claire, efficace et résolument progressiste pour le monde qui en arrache déjà beaucoup. C’est l’essence de qui nous sommes à Québec solidaire : c’est audacieux et ça permet de prendre soin du monde », a conclu Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.