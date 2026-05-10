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Comment les mèmes sur Chuck Norris ont réinventé la célébrité

par Tom van Laer, Professor of Persuasive Language and Storytelling, SKEMA Business School
Les mèmes viraux sur Chuck Norris ont montré que la célébrité pouvait être un jeu collectif, fait de copies, de variations et d’exagérations.La Conversation


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