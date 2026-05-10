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Observatoire des droits humains

Bon anniversaire Apple ! Comment la marque à la pomme est devenue membre de ma famille

par Dominique Billon, Professeur de Marketing, Kedge Business School
Pour ses 50 ans, Apple a célébré un mythe, non des produits. Ma thèse menée auprès de ma propre famille au long de trente années révèle le secret de cette longévité.La Conversation


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