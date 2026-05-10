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Observatoire des droits humains

Quand l’humour l’emporte sur la parole politique

par Laélia Véron, Maîtresse de conférence en stylistique et langue française, Université d’Orléans
Les frontières entre information, divertissement et politique s’estompent. L’humour semble combler le vide laissé par une parole politique en perte de crédit.La Conversation


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