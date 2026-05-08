Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Haïti : plus de 1.600 morts en trois mois

La situation des droits humains en Haïti demeure « extrêmement préoccupante », a alerté, vendredi, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), qui recense au moins 1.642 personnes tuées et 745 blessées entre janvier et mars 2026.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Rwanda : Un opposant meurt en prison le jour de sa libération
~ En Somalie, la famine menace à nouveau
~ Au Liban, une trêve fragile sous les bombes
~ Centrafrique : les coupes budgétaires menacent l'aide humanitaire
~ Paludisme en Afrique : un enfant sur huit sauvé grâce à un vaccin
~ Hantavirus : le risque de propagation reste « absolument faible », insiste l'OMS
~ Détroit d’Ormuz : les prix alimentaires mondiaux grimpent pour le 3e mois consécutif
~ Ukraine : 3.000 attaques contre les soins de santé en plus de quatre ans de guerre
~ Crédit immobilier : les raisons d’un blocage du marché du logement
~ Les groupes armés comblent un vide politique au Mali : il est essentiel d'y remédier pour mettre fin à la violence
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter