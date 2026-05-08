En Somalie, la famine menace à nouveau

« Il ne s'agit pas d'un avertissement lointain. C'est une crise qui se déroule en ce moment même et qui s'aggrave rapidement ». Tel est le verdict livré vendredi par Matthew Hollingworth, Directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM), à son retour de Somalie, où des millions de personnes sont une fois de plus poussées au bord de la famine.



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