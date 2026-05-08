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Au Liban, une trêve fragile sous les bombes

Le fragile cessez-le-feu au Liban n'a pas empêché la poursuite de frappes aériennes, de destructions et de déplacements, des villages du sud du pays étant devenus totalement méconnaissables après les frappes israéliennes, ont rapporté vendredi des agences humanitaires.


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© Nations Unies -
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