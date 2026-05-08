Centrafrique : les coupes budgétaires menacent l'aide humanitaire

La République centrafricaine (RCA) progresse vers la stabilité et la sécurité, mais d'importantes coupes budgétaires dans l'aide menacent les opérations humanitaires dans le pays, a déclaré vendredi à New York une haute responsable du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA).



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