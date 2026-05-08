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Hantavirus : le risque de propagation reste « absolument faible », insiste l'OMS

Le risque de propagation de l’hantavirus à la population générale est « absolument faible », a insisté vendredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), relevant que ce virus « n’est pas un nouveau Covid ».


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© Nations Unies -
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