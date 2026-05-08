Détroit d’Ormuz : les prix alimentaires mondiaux grimpent pour le 3e mois consécutif

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté en avril pour le troisième mois consécutif, principalement en raison de la hausse des prix des huiles végétales et de l’augmentation des cotations des céréales et du riz, dans un contexte de coûts énergétiques élevés et de perturbations causées par le conflit au Moyen-Orient, a indiqué vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



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