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Ukraine : 3.000 attaques contre les soins de santé en plus de quatre ans de guerre

Depuis le début de l’invasion à grande échelle menée par la Russie, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a vérifié près de 3.000 attaques contre des structures de santé en Ukraine. En plus de quatre ans de guerre, les hôpitaux, cliniques, ambulances et personnels soignants ont subi des frappes répétées, mettant à rude épreuve un système de santé déjà fragilisé par 1.534 jours de conflit.


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© Nations Unies -
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