Budget Sac’Hoche, le budget participatif du député d’Hochelaga-Maisonneuve

Montréal, 8 mai 2026 – Chaque député du Québec obtient annuellement une somme qu’il peut octroyer de façon discrétionnaire parmi les membres de sa communauté., le député d’Hochelaga-Maisonneuve, a choisi d’en faire un exercice démocratique en collaboration avec ses citoyennes et ses citoyens. Ainsi se tiendra la 6e édition du Budget Sac’Hoche 2026. Le budget mis au jeu représente la moitié de son programme de soutien à l’action bénévole. Les projets de citoyens, d’écoles ou d’organismes de sa circonscription ont pu soumettre leurs projets et un vote populaire se déroulera le vendredi 8 mai prochain.

« Chaque année, la démocratisation de mon budget de soutien à l’action bénévole est fort appréciée dans la communauté. J’ai reçu plus de 60 projets emballants qui auront des retombées directes dans e quartier. J’ai très hâte de rencontrer les personnes participantes et les citoyens et citoyennes qui viendront voter. », déclare M. Leduc.

Avec une densité d’organismes communautaires hors du commun, le quartier doit jongler entre de nombreuses priorités. Ainsi, mobiliser la population autour de cette question et les sensibiliser à la diversité des besoins ne peut que les convaincre du bienfondé du soutien sociocommunautaire. Cette démarche permet également de redonner du pouvoir aux gens afin qu’ils puissent impacter le développement de notre communauté.

Le 8 mai prochain, la population d’Hochelaga-Maisonneuve est donc conviée à choisir ses

« projets coup de cœur ». Pour y participer il faut se rendre au CCSE Maisonneuve, situé au 4375 Ontario Est. Le vote aura lieu de 16h30 à 19h30. Bon nombre de personnes et d’organismes seront sur place pour présenter leur projet et échanger avec les gens.