Crédit immobilier : les raisons d’un blocage du marché du logement
par Jérémie Bertrand, Professeur de finance, IESEG School of Management et LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management, IÉSEG School of Management
Aurore Burietz, Professeur de Finance, LEM-CNRS 9221, IÉSEG School of Management
Avec la hausse des taux d’intérêt, les discours alarmistes sur un possible krach immobilier réapparaissent. Pour le moment, le marché est surtout figé.
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- vendredi 8 mai 2026