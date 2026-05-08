Tunisie : l’ONU dénonce un durcissement contre la société civile

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a exhorté jeudi les autorités tunisiennes à mettre fin à la répression croissante visant les organisations de la société civile, les journalistes, les défenseurs des droits humains et les opposants politiques.



Lire l'article complet