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Observatoire des droits humains

Tunisie : l’ONU dénonce un durcissement contre la société civile

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a exhorté jeudi les autorités tunisiennes à mettre fin à la répression croissante visant les organisations de la société civile, les journalistes, les défenseurs des droits humains et les opposants politiques.


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