Migration : Guterres dénonce la peur et la désinformation

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté jeudi la communauté internationale à mieux gérer les migrations mondiales par une coopération renforcée, dénonçant une montée de la peur, de la désinformation et des atteintes aux droits des migrants.



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