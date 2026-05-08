Le PIB ne fait plus le bonheur : pourquoi une nouvelle façon de mesurer le progrès est nécessaire

Depuis des décennies, le produit intérieur brut (PIB) est utilisé comme référence pour mesurer le progrès de la société. Pourtant, à mesure que les chiffres du PIB continuent de grimper, croît également un profond désenchantement à l'égard des systèmes politiques et économiques chargés de servir le public. Est-il temps de trouver une nouvelle manière de mesurer ce qui compte vraiment ?



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