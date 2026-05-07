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Yémen–Somalie : l’inquiétante coopération entre ennemis idéologiques menace le commerce mondial

par Brendon Novel, Candidat au doctorat en science politique, Université de Montréal
Le soutien supposé des militants houthistes du Yémen à ceux d’Al-Chabab en Somalie reste à ce stade limité – bien qu’inquiétant.La Conversation


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