Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Trois morts sur un bateau de croisière : ce qu’on sait du hantavirus andin

par Benoit Barbeau, Associate professor, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Le virus andin n’a pas une efficacité de transmission très forte entre humains. Mais il est létal, et son incubation peut être longue. Il faut donc être vigilant, dit ce virologiste.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Zambie. Le report de dernière minute de RightsCon a tout l’air d’un acte de répression transnationale de la Chine auquel il convient de s’opposer
~ Biais de la recherche médicale : l'Afrique absente des essais cliniques
~ Hacker la bombe ? Ce que l’IA Mythos révèle du pari de la dissuasion nucléaire
~ Conférence de Santa Marta : les nouvelles pistes de la diplomatie climatique qui émergent hors des COP climat
~ Gaza : des enfants mordus par des rats dans leurs tentes
~ Nouvelle-Calédonie : un comité de l’ONU met en garde la France sur les droits des Kanaks
~ Dissuasion algorithmique, rétention : l’IA fait-elle passer la cybersécurité à une nouvelle ère ?
~ L’inversac de Thau, ou quand une source sous-marine absorbe l’eau salée et menace les eaux souterraines
~ Les « world models », lorsque l’intelligence artificielle apprend à comprendre le monde
~ Crèches, écoles… les bâtiments publics au défi d’un nettoyage moins polluant
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter