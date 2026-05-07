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Observatoire des droits humains

Zambie. Le report de dernière minute de RightsCon a tout l’air d’un acte de répression transnationale de la Chine auquel il convient de s’opposer

par Amnesty International
Amnesty International condamne fermement la décision du gouvernement zambien, qui a « reporté » sine die RightsCon – la plus grande conférence mondiale sur les technologies et les droits humains censée débuter le 5 mai 2026 à Lusaka et en ligne – et qui aurait cédé aux pressions de diplomates chinois. Les organisateurs de cette conférence, Access Now, ont confirmé […] The post Zambie. Le report de dernière minute de RightsCon a tout l’air d’un acte de répression transnationale de la Chine auquel il convient de s’opposer appeared first on Amnesty International. ]]>


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