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Gaza : des enfants mordus par des rats dans leurs tentes

Dans la bande de Gaza, où la population est confinée sur moins de la moitié du territoire, la nuit devient un danger supplémentaire. Les rats, qui se glissent dans les tentes, mordent les enfants pendant leur sommeil, alerte une agence des Nations Unies. 


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© Nations Unies -
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