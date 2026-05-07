Nouvelle-Calédonie : un comité de l’ONU met en garde la France sur les droits des Kanaks

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a averti, jeudi, que les réformes politiques et constitutionnelles engagées par la France concernant la Nouvelle-Calédonie risquaient de porter atteinte au droit à l’autodétermination du peuple autochtone kanak si elles n’étaient pas fondées sur des consultations inclusives et son consentement libre, préalable et éclairé.



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