Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’inversac de Thau, ou quand une source sous-marine absorbe l’eau salée et menace les eaux souterraines

par Jean-Christophe Maréchal, Directeur de recherche - Hydrogéologue, BRGM
Bernard Ladouche, Chercheur, BRGM
Claudine Lamotte, Cheffe de projet, BRGM
Au fond de la lagune de Thau, en Occitanie, la source de la Vise est régulièrement sujette à un phénomène dit d’inversac : la source d’eau douce se met soudainement à absorber l’eau salée.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les craintes nucléaires refont surface parmi les jeunes générations, sur fond de tensions mondiales
~ Gaza : livrer de l’aide « n’est pas un crime », rappelle l’ONU à Israël
~ Plus de 70 civils tués en Ukraine en moins d'une semaine
~ Au Soudan du Sud, des civils meurent de faim dans les zones de conflit
~ Le bois s’impose comme levier stratégique de la transition écologique en Europe
~ Hantavirus : un cas confirmé en Suisse, la souche des Andes identifiée chez au moins 3 patients
~ République centrafricaine, changer l'allocation de l'aide étrangère au service du développement du pays
~ Les « world models », lorsque l’intelligence artificielle apprend à comprendre le monde
~ Crèches, écoles… les bâtiments publics au défi d’un nettoyage moins polluant
~ Hongrie : les clés du triomphe électoral de Péter Magyar
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter