L’inversac de Thau, ou quand une source sous-marine absorbe l’eau salée et menace les eaux souterraines
par Jean-Christophe Maréchal, Directeur de recherche - Hydrogéologue, BRGM
Bernard Ladouche, Chercheur, BRGM
Claudine Lamotte, Cheffe de projet, BRGM
Au fond de la lagune de Thau, en Occitanie, la source de la Vise est régulièrement sujette à un phénomène dit d’inversac : la source d’eau douce se met soudainement à absorber l’eau salée.
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- jeudi 7 mai 2026