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Observatoire des droits humains

Les craintes nucléaires refont surface parmi les jeunes générations, sur fond de tensions mondiales

La menace d'un Armageddon nucléaire — une source d'inquiétude constante pour nombre de ceux qui ont grandi durant les décennies tendues de la guerre froide — devient une source de préoccupation pour un nombre croissant de jeunes.


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