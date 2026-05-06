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Observatoire des droits humains

Gaza : livrer de l’aide « n’est pas un crime », rappelle l’ONU à Israël

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé mercredi Israël à libérer immédiatement deux membres de la Flottille mondiale Sumud, interpellés dans les eaux internationales, avertissant que la solidarité avec les Palestiniens et les tentatives de livrer de l'aide humanitaire à Gaza « ne constituent pas un crime ».


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© Nations Unies -
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