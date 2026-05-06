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Observatoire des droits humains

Plus de 70 civils tués en Ukraine en moins d'une semaine

Au moins 70 civils ont été tués et plus de 500 blessés à travers l'Ukraine depuis le début du mois de mai, ont indiqué mercredi des observateurs des droits de l'homme de l'ONU, alors que des vagues d'attaques frappent des villes dans tout le pays et que les travailleurs humanitaires peinent à atteindre les communautés proches de la ligne de front.


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© Nations Unies -
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