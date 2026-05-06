Russie. Il faut enquêter d’urgence sur les allégations de torture d’Azat Miftakhov, anarchiste incarcéré

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles Azat Miftakhov, mathématicien et militant anarchiste, a été soumis à la torture, notamment à des violences sexuelles, dans une colonie pénitentiaire russe, Denis Krivosheev, directeur régional adjoint pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Les autorités doivent d’urgence ouvrir une enquête indépendante et efficace […] The post Russie. Il faut enquêter d’urgence sur les allégations de torture d’Azat Miftakhov, anarchiste incarcéré appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet