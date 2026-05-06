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Au Soudan du Sud, des civils meurent de faim dans les zones de conflit

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un employé local du Programme alimentaire mondial (PAM) était assis sur des sacs de denrées alimentaire dans un hangar à Bor, dans l'État du Jonglei, au Soudan du Sud, le 13 février 2026 ; la livraison d’aide alimentaire dans cette région était bloquée en raison du conflit entre les forces gouvernementales et celles de l’opposition. © 2026 Luis Tato/AFP via Getty Images Le dernier rapport publié par le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (Integrated Food Security Phase Classification, IPC), au sujet du Soudan du Sud, dresse un bilan terrible…


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© Human Rights Watch -
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