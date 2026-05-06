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Le bois s’impose comme levier stratégique de la transition écologique en Europe

L’industrie forestière européenne est en pleine mutation, selon un nouveau rapport des Nations Unies. Malgré l’inflation, la stagnation du PIB et les perturbations commerciales, le secteur se réinvente et s’impose au cœur de la transition écologique — porté par la construction bas carbone, les énergies renouvelables et les produits biosourcés.


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© Nations Unies -
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