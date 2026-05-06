Hantavirus : un cas confirmé en Suisse, la souche des Andes identifiée chez au moins 3 patients

Un retour de croisière qui vire à l’alerte sanitaire : en Suisse, un homme testé positif à la souche des Andes du hantavirus, une souche rare et transmissible entre humains, rejoint deux cas identifiés chez des passagers du même navire en Afrique du Sud. Trois patients et une même souche qui placent les autorités sanitaires et l’OMS en alerte pour assurer le suivi des patients, mais aussi évaluer les risques de transmission.



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