République centrafricaine, changer l'allocation de l'aide étrangère au service du développement du pays
par Tim Glawion, Senior research fellow at the Arnold Bergstraesser Institut, Freiburg, Germany, University of Freiburg
Marius Crépin Mouguia, enseignant-chercheur, Université de Bangui
La République centrafricaine figure non seulement parmi les pays les moins avancés du monde, mais aussi parmi ceux qui ne progressent presque pas. Pendant longtemps, cette tendance a été expliquée par son statut de « pays orphelin de l'aide ». Pourtant, au cours de la dernière décennie, le pays a vu son aide étrangère tripler sans pour autant parvenir…
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- mercredi 6 mai 2026