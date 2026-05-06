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Observatoire des droits humains

Crèches, écoles… les bâtiments publics au défi d’un nettoyage moins polluant

par Guillaume Christen, Maître de conférences à l'Université de Strasbourg, docteur en sociologie de l'environnement, Université de Strasbourg
Louise Negri, Ingénieure d’étude, Université de Strasbourg
Philippe Hamman, Professeur de sociologie, Université de Strasbourg
L’utilisation de biocides pour le nettoyage s’est généralisée, en particulier dans le secteur de la petite enfance. Pourtant, les polluants ne sont que partiellement traités par les stations d’épuration.La Conversation


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