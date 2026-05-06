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Observatoire des droits humains

« Les Hommes du président » : monument à une époque où le grand public avait confiance dans la presse

par Matthew Mokhefi-Ashton, Lecturer in Politics and International Relations, Nottingham Trent University
Le film, sorti en avril 1976, nous plonge dans une époque où, contrairement à aujourd’hui, les Américains faisaient confiance à ce qu’ils lisaient dans la presse.La Conversation


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