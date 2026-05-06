Au Moyen Âge, les échecs ont créé un espace où la couleur de peau ne comptait pas
par Krisztina Ilko, Junior Research Fellow, Queens' College and Affiliated Lecturer at the Faculty of History, University of Cambridge
Dans l’imaginaire médiéval, la couleur de peau était souvent associée à des hiérarchies sociales ou religieuses. Mais les échecs offraient un cadre singulier : sur l’échiquier, la victoire dépendait de l’intelligence et de la stratégie, non de l’origine des joueurs.
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- mercredi 6 mai 2026