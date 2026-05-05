Liban : malgré le cessez-le-feu, de plus en plus de personnes contraintes de fuir

Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril, la crise humanitaire et les déplacements de population au Liban sont loin d’être terminés, a alerté mardi une agence des Nations Unies, relevant que des civils dans le sud du pays sont parfois contraints de fuir leur domicile.



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