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Observatoire des droits humains

Mali : dégradation des droits humains après les attaques des djihadistes et indépendantistes

Après des attaques coordonnées de groupes djihadistes et indépendantistes les 25 et 26 avril dans plusieurs villes du Mali, l’ONU alerte sur une nette détérioration des droits humains, marquée par de nombreuses victimes civiles et des déplacements massifs. Elle appelle au respect du droit international et à la protection des populations civiles.


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© Nations Unies -
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