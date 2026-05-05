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Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
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Observatoire des droits humains

Notre génération continuera à résister aux restrictions imposées par les Talibans aux femmes et aux filles

par Miora Rajaoharifetra
Les années 2020 et 2021 figurent parmi les plus accomplies de ma vie, car j’avais trouvé ma voie et j’étais à l’aube de la réalisation de l’ensemble de mes objectifs.


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