Hantavirus : l’OMS soupçonne une transmission interhumaine et enquête sur un vol

Deux cas d’hantavirus ont été confirmés et cinq autres sont suspectés à bord d’un navire de croisière néerlandais immobilisé au large du Cap-Vert, a indiqué mardi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui évoque une possible transmission interhumaine et enquête sur un risque de contamination lors d’un vol.



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