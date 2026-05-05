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Observatoire des droits humains

Le « Hondius » en quarantaine flottante : la mer comme observatoire de la propagation épidémique

par François Drémeaux, Enseignant-chercheur en histoire contemporaine, Université d’Angers
L’incident en cours à bord du MV Hondius, ce navire de croisière confronté à un foyer suspect d’infection à hantavirus et refoulé par les autorités du Cap-Vert, permet de souligner à la fois la difficulté et l’importance de la gestion des crises sanitaires en mer. Une perspective historique montre que les développements actuels reproduisent des schémas anciens.

Trois morts, cinq cas suspects, des passagers confinés en mer et un pays qui refuse l’accès à son port : l’épisode ravive des images récentes et d’autres plus lointaines ancrées dans l’imaginaire…La Conversation


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