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Comment le leader mégalomane assoit-il son emprise sur le groupe… et comment la perd-il

par Jean Poitras, Professeur titulaire en gestion de conflits, HEC Montréal
Les leaders mégalomanes prospèrent quand l’incertitude du groupe rencontre leur narcissisme et des dynamiques de conformité qui verrouillent la remise en question.La Conversation


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