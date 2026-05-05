Les jeunes désertent les activités de plein air. Et si le jeu libre les ramenait dehors ?
par Mariève Blanchet, Professeure en sciences de l’activité physique et en développement moteur, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Alex Francoeur, Associate lecturer, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Valentin TOP, Stagiaire postdoctorat (UQÀM)
Le plein air booste les jeunes, mais ces derniers sont plus sédentaires que jamais. Une étude québécoise identifie freins et leviers, dont la créativité, pour les ramener dehors.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 5 mai 2026