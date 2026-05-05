Les jeunes désertent les activités de plein air. Et si le jeu libre les ramenait dehors ?

par Mariève Blanchet, Professeure en sciences de l’activité physique et en développement moteur, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Alex Francoeur, Associate lecturer, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Valentin TOP, Stagiaire postdoctorat (UQÀM)