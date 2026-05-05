Voici comment l’éducation physique au Québec est devenue une matière essentielle à l’école
par Florent Lefèvre, Stagiaire postdoctoral en histoire du sport, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Brice Favier-Ambrosini, Professor, Educational sciences, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Tegwen Gadais, Professor, Département des sciences de l'activité physique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Du XIXᵉ siècle à la Révolution tranquille, l’éducation physique au Québec passe d’un environnement religieux et communautaire à une discipline reconnue et enseignée à l’école.
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- mardi 5 mai 2026