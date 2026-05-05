Stimulation magnétique cérébrale : un traitement de cinq jours pourrait aider les enfants autistes à mieux communiquer, selon une nouvelle étude

par Barbara Jacquelyn Sahakian, Professor of Clinical Neuropsychology, University of Cambridge

Christelle Langley, Postdoctoral Research Associate, Cognitive Neuroscience, University of Cambridge

Fei Li, Professor of Pediatrics, Shanghai Jiao Tong University

Qiang Luo, Associate Principal Investigator of Neuroscience, Fudan University