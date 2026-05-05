Stimulation magnétique cérébrale : un traitement de cinq jours pourrait aider les enfants autistes à mieux communiquer, selon une nouvelle étude
par Barbara Jacquelyn Sahakian, Professor of Clinical Neuropsychology, University of Cambridge
Christelle Langley, Postdoctoral Research Associate, Cognitive Neuroscience, University of Cambridge
Fei Li, Professor of Pediatrics, Shanghai Jiao Tong University
Qiang Luo, Associate Principal Investigator of Neuroscience, Fudan University
Il est difficile d’aider les enfants présentant un trouble du spectre autistique et une déficience intellectuelle à mieux communiquer et à améliorer leurs compétences sociales. Un nouvel outil pourrait améliorer la situation.
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- mardi 5 mai 2026